Case popolari e procedure di assegnazione: "Dai sindacati parole irricevibili"

"Affermazioni irricevibili". L'assessore al Sociale del Comune di Pisa, Gianna Gambaccini, risponde così ai sindacati degli inquilini che nei giorni scorsi avevano mosso critiche all'amministrazione comunale sul loro mancato coinvolgimento nelle procedure di assegnazione delle case popolari. Un modo di agire che secondo Sicet, Sunia, Uniat e Unione Inquilini risulterebbe "lesivo della trasparenza degli atti della Pubblica Amministrazione" e che farebbe nascere dei "dubbi sulle assegnazioni" e "sul rispetto dell'ordine di graduatoria".

Critiche che l'assessore definisce '"strumentali". "L’assemblea del LODE pisano - afferma Gambaccini - ha votato all’unanimità la bozza del bando sulla base della legge regionale 2/19 sull’edilizia residenziale pubblica senza coinvolgere i sindacati ovunque. Grazie alla mia volontà è stata però nominata la Consulta di sindacati e associazioni del Lode pisano, che si è riunita qualche settimana fa per la prima volta dal 2013. Uno strumento necessario di confronto previsto fin dal 2003 ma che nessuna amministrazione precedente alla nostra aveva costituito e reso operativo. Anche questa scelta dimostra come, al contrario di quello che sostengono alcuni sindacati, noi operiamo nell’interesse dei cittadini e nella massima trasparenza, aperti al dialogo e al confronto con chi vuol far parte di un processo costruttivo in favore della città".

"Suggerimenti e critiche costruttive - conclude la Gambaccini - sono sempre ben accette, quello che considero inaccettabile è invece insinuare, come hanno fatto alcuni sindacati inquilini, che si sia operato con poca trasparenza. Sono affermazioni irricevibili: ricordo a chi dovrebbe esserne ben cosciente, che le liste di attesa e le assegnazioni sono pubbliche e facilmente consultabili, così come i criteri adottati per i bandi".