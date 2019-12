Assemblea per la Sms Biblio: "Solidarietà ai lavoratori, temiamo riduzione degli orari"

Si è svolta lo scorso 16 dicembre, al circolo Rinascita di via del Borghetto, l'assemblea 'Cultura? Patrimonio comune' promossa dal Sindacato Generale di Base e 'Mi riconosci? Sono un professionista dei beni culturali' per la situazione della Sms Biblio. Oltre a denunciare le difficoltà del servizio, i guppi informano di aver chiesto un incontro sul tema al sindaco di Pisa Conti e all'assessore alla cultura Magnani.

L'ordine del giorno approvato dall'assemblea "esprime solidarietà ai lavoratori della biblioteca, alle prese con una vertenza sindacale finalizzata al rilancio delle attività connesse allo spazio di Piazza San Michele. Non vogliamo più subire il depauperamento dell'offerta culturale al Comune di Pisa, iniziata con la riduzione

degli organici nella Sms Biblio, unito ai lacunosi interventi manutentivi che rendono impossibile il pieno utilizzo della struttura e dello spazio espositivo Sms, con la mancata formazione del personale. Un anno fa numerosi dipendenti avevano partecipato ad un bando interno di mobilità che una volta effettuato è stato

ritirato dall'amministrazione Conti senza spiegazione alcuna". In agosto sono stati affidati i lavori di ripristino della terrazza.

"L'unica affermazione certa - continuano Sgb e 'Mi riconosci?' - è relativa all'orario di apertura della biblioteca: l'assessore Magnani ha detto infatti che questo subirà una riduzione considerevole vista la carenza di personale. Da una parte questa misura rappresenta l'unica soluzione per risolvere il sovraccarico di lavoro per gli operatori della biblioteca, dall'altra testimonia la mancanza di interesse e di progettualità dell'amministrazione nei confronti di un servizio che dovrebbe invece essere conosciuto, curato, incrementato, quale servizio essenziale per i cittadini".

Sull'organico: "Il piano di fabbisogno di personale annunciato da mesi è ignoto perfino ai sindacati. Da anni attendiamo formazione e personale debitamente istruito. La nostra preoccupazione è fondata, temiamo che si voglia di fatto ridurre le attività della biblioteca a sala studio; non si sa, ad esempio, chi andrà a sostituire i dipendenti della 'Biblioteca dei ragazzi' prossimi alla pensione, ogni decisione è avvolta nell'incertezza, si chiude l'emeroteca di via San

Martino per la conoscenza della quale nulla è stato fatto, quando avrebbe potuto diventare uno spazio adibito anche a informazione turistica".

Sgb e 'Mi riconosci?' ribadiscono le loro critiche al bando cultura e chiudono: "E' la politica dell'amministrazione la causa di tutti i mali la cosiddetta pisanità elevata a principio guida di politiche non pervenute che all'atto pratico producono solo barriere ed ostacoli, l'esatto contrario di quanto una iniziativa culturale dovrebbe garantire".