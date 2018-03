Atti vandalici contro la sede della Lega: "A Pisa si respira una bruttissima aria"

Suscita reazioni l'atto vandalico compiuto alla sede elettorale della Lega, in via Cattaneo a Pisa, nella notte tra mercoledì 28 febbraio e giovedì 1 marzo. Ad esprimere solidarietà nei confronti del partito è FdI-An Pisa. "Chi semina vento - scrive in una nota FdI-An - raccoglie tempesta. In una campagna elettorale in cui la sinistra, non avendo il coraggio di proporre soluzioni concrete per l’Italia, ha impostato tutto sulla rievocazione di fantasmi e pericoli inesistenti e fuori dal tempo, cercando affannosamente di ricreare un clima da anni ’70, è inevitabile che avvengano fatti deprecabili come quelli di stanotte. 'Antifascismo militante, parole poche sprangate tante!' era il mantra di una volta: a forza di ripeterlo gli scemi che lo prendono alla lettera spuntano fuori. Fratelli d’Italia condanna con forza la violenza politica, sul fuoco della quale troppi stanno soffiando".

"Questi metodi da vigliacchi - prosegue Fdi-An Pisa - sono stati condannati dalla storia a vanno repressi con decisione. Confidiamo nel sempre ottimo lavoro delle forze dell’ordine, cui va come al solito il nostro ringraziamento, e della magistratura. Auspichiamo che tutte le Istituzioni e le forze politiche, specialmente quelle locali, esprimano unanime e ferma condanna, convinti che in queste circostanze chi non condanna si rende complice con la vergogna di un silenzio immotivato. A Pisa si respira una bruttissima aria, un cattivo odore che deve essere spazzato via dagli elettori domenica prossima e poi a fine maggio alle amministrative".

Esprime vicinanza alla Lega anche il candidato sindaco di 'Pisa nel Cuore' Raffaele Latrofa. "Quanto accaduto - afferma Latrofa - è l’ennesima dimostrazione di un sistema di potere che nella nostra città vorrebbe coprire, con la sua cappa asfissiante, ogni voce contraria. Massima solidarietà agli amici della Lega, con i quali intercorrono ottimi rapporti politici e personali. Siamo sicuri che non retrocederanno di un passo dalla loro azione politica. A noi il dibattito, anche aspro, piace; ma sempre nel rispetto delle regole. In una società civile atti del genere non sono nemmeno immaginabili. Sono segno della deriva della politica, che caratterizza purtroppo questi ultimi tempi. Quando saremo noi ad amministrare la città, faremo di tutto perché non si ripetano verso nessuna forza politica".

E interviene anche il sindaco di Pisa Marco Filippeschi: "Condanna della città dell'atto ignobile e solidarietà a chi è stato colpito, al comitato elettorale della Lega. La campagna elettorale deve concludersi nel rispetto di tutti e nella tolleranza. Le aggressioni verbali e l'intolleranza verso gli avversari politici esaltano pochi e allontanano tanti dalla politica e dalla partecipazione al voto. Pisa vuole un confronto democratico serrato ma corretto".