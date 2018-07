Bancarelle del Duomo: "E' tempo di rientrare in piazza"

Si torna a parlare dei bancarellai di piazza Manin con le associazioni di categoria che chiedono l'immediato rientro della bancarelle in piazza Duomo, richiamando alla memoria la sentenza del Tar del 2015. "Il Tar - afferma Franco Palermo, presidente della Fiva Confcommercio Pisa - fu assolutamente chiaro nell'affermare la temporaneità del trasferimento delle bancarelle del duomo legata ai lavori del Vecchio Spedale, e della necessità di rientrare in piazza una volta terminati i lavori. A distanza di cinque anni dallo sfratto forzoso, dopo tutto quello che abbiamo passato, è arrivato il momento finalmente di rientrare in piazza Duomo e tornare così a lavorare in condizioni dignitose".

Restare in piazza Manin, secondo Palermo, non è più possibile. "I quarantaquattro operatori - prosegue Palermo - sono allo stremo, costretti ogni giorno al lavorare in condizioni inaccettabili". Quindi l'appello alla nuova amministrazione comunale: "Ci rivolgiamo con grande fiducia al sindaco Conti e all'assessore al commercio Pesciatini su tutti, ai quali abbiamo già scritto chiedendo un incontro, affinchè consentano il rientro delle bancarelle in piazza Duomo. E' in loro potere, e noi siamo disponibili ad un incontro che coinvolga anche l'assessore ai Lavori pubblici, Latrofa, per stabilire modalità e condizioni del rientro, ma adesso non c'è più tempo da perdere. Occorre cancellare risolutamente gli orrori della precedente amministrazione comunale e riscrivere daccapo e con un esito completamente diverso e positivo la storia di questa travagliata vicenda. E' nel potere dell'amministrazione comunale di farlo, noi ce lo aspettiamo quanto prima".

"Consideriamo il rientro in piazza Duomo - conclude Palermo - la premessa fondamentale per avviare un processo di concertazione e dialogo con l'amministrazione comunale, al fine di individuare una sistemazione definitiva del mercato degli operatori del Duomo. Un obiettivo ambizioso ma possibile, finalizzato alla realizzazione di un mercato finalmente stabile e di qualità, perfettamente integrato nel meraviglioso contesto di piazza dei Miracoli. Come Fiva Confcommercio Pisa presentammo a suo tempo un progetto, condiviso dagli operatori, capace di armonizzare i diversi interessi e punti di vista. Ma di questo ci sarà tempo e modo per discuterne adeguatamente".