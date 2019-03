Capodanno Pisano: la città entra nel 2020

Il fine settimana del Capodanno Pisano si è svolto fra manifestazioni ed esibizioni storiche, dal tiro con la balestra al combattimento medievale, passando per gli sbandieratori e le attività dei figuranti del Gioco del Ponte e delle Antiche Repubbliche Marinare. Il cuore delle celebrazioni è previsto però per oggi, 25 marzo, con il ritorno della 'Cerimonia del raggio di sole' alle ore 12 in Duomo, dopo la sospensione per tre anni per i lavori nella Cattedrale.

Il programma di lunedì

Lunedì 25 la giornata inizierà alle ore 10 da piazza XX Settembre con il corteo storico che attraverserà le strade cittadine fino ad arrivare in Duomo dove sarà reso omaggio alla Madonna con preghiere per Pisa fino alla benedizione solenne dell'arcivescovo Giovanni Paolo Benotto. Alle ore 12 l'ingresso del nuovo anno sarà sancito dalla 'Cerimonia del raggio di sole' quando, entrando dalla finestra della navata centrale del Duomo, andrà ad illuminare la mensolina a forma di uovo posta sul pilastro accanto al celebre pergamo di Giovanni Pisano. A quel punto spetterà al sindaco Michele Conti declamare la formula 'A maggior gloria di Dio, e invocando l'intercessione della Beata Vergine Maria e di San Ranieri nostro Patrono, salutiamo l'anno 2020'.

Il corteo parte da piazza XX settembre e attraversa ponte di Mezzo, piazza Garibaldi, Borgo Stretto, via Ulisse Dini, piazza dei Cavalieri, via dei Mille, via Santa Maria e arriva in piazza dei Miracoli. Alle 11.30 farà ingresso in Cattedrale.