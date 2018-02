Turisti 'dirottati' da via Piave, Confcommercio: "Cambiare la segnaletica sbagliata"

I commercianti di via Piave chiedono all'amministrazione comunale più attenzione. E' Confcommercio Pisa che segnala in particolare l'incongruenza del cartello stradale di Pisamo, che indica un percorso per turisti e viaggiatori "dirottandoli in maniera assolutamente incomprensibile da via Piave alla stretta via Antonio Rosmini. L'indicazione - spiega il direttore Federico Pieragnoli - è palesemente errata, perchè è a tutti evidente che la strada più diretta che conduce in piazza Duomo è via Piave, dove peraltro ci sono attività commerciali che offrono servizi a residenti e turisti. Per questo chiediamo che l'indicazione del cartello sia opportunamente e quanto prima modificata, segnalando via Piave come porta di accesso privilegiata all'area monumentale".

"C'è anche un problema di insicurezza in via Piave - insiste Pieragnoli - con i ripetuti furti alle auto dei turisti, aggravato da un contesto in cui l'illuminazione è insufficiente, inadeguata e malfunzionante rispetto alle minime esigenze di sicurezza di commercianti e clienti che se ne lamentano con particolare intensità. Insomma, non è accettabile lasciare questa strada quasi completamente al buio ogni sera generando ansia e preoccupazione in chi ci lavora, l'attraversa e la frequenta abitualmente".

Non godono di buona salute neanche i marciapiedi, in molti punti sconnessi. L'ultima richiesta è poi legata alla necessità di avere almeno uno stallo dedicato al carico e allo scarico delle merci. "I commercianti di via Piave vivono uno stato di trascuratezza e indifferenza da parte dell'amministrazione comunale che non è accettabile - conclude Pieragnoli - quando al contrario, meriterebbero proprio per la qualità dell'accoglienza che possono offrire ai turisti, non solo maggiore attenzione ma anche un ascolto e una valorizzazione che fino ad oggi non c'è stata e che noi oggi, torniamo a chiedere con forza".