Cavalli morti a Volterra: il comune incontra i responsabili del centro di recupero

Il sindaco di Volterra, Marco Buselli, ha ricevuto nei giorni scorsi a Palazzo dei Priori i rappresentanti di IHP, Italian Horse Protection, il centro di recupero dove nelle settimane scorse hanno misteriosamente perso la vita 9 cavalli. Il primo cittadino ha ribadito la vicinanza sua e dell’amministrazione comunale, oltre che della comunità volterrana, alla onlus per i fatti accaduti.

"Siamo profondamente grati al sindaco - ha detto Sonny Richichi, presidente di IHP - per averci incontrati. La vicinanza delle istituzioni è per noi particolarmente preziosa in questo momento difficile, dovuto alla morte improvvisa di alcuni cavalli ospiti nel nostro centro. Un evento doloroso, le cui cause ancora oggi purtroppo non sono state chiarite. Nel rinnovare la nostra fiducia in chi sta conducendo le indagini e gli accertamenti clinici, ci auguriamo di poter uscire al più presto dall'emergenza per tornare alla gestione ordinaria delle nostre attività e aprire le porte di IHP alla comunità che generosamente ci ospita. Con il primo cittadino di Volterra abbiamo gettato le basi per un rapporto di collaborazione e dialogo che siamo sicuri si tradurrà in un radicamento aperto e positivo della nostra Onlus sul territorio".