Tirrenia, chiusa via delle Rose per l'estate: gli esercenti fanno festa

Hanno festeggiato con palloncini e musica gli imprenditori di Tirrenia della zona di via delle Rose, la strada che dal 15 giugno è chiusa al traffico per l'estate, dalle ore 18 alle 2 di notte. C'è stata una vera e propria inaugurazione: "Un momento davvero sentito e di fondamentale importanza - esclama soddisfatto il presidente del direttivo di Confcommercio Tirrenia Virgilio Ruglioni - dobbiamo ringraziare il Comune di Pisa, in particolare il sindaco Michele Conti e l’assessore al Commercio Paolo Pesciatini, per aver accolto la nostra richiesta. La chiusura di via delle Rose ci permette di guardare alla stagione estiva con ottimismo. In questo modo i pubblici esercizi della strada possono ampliare il proprio spazio e sempre più persone e famiglie potranno cenare e intrattenersi vicino al mare in totale sicurezza".

Erano presenti la presidente e il direttore di Confcommercio Pisa, Federica Grassini e Federico Pieragnoli, che ringraziano "gli imprenditori per l’impegno e la tenacia dimostrata e il comune per il provvedimento di chiusura della strada nelle ore serali e per aver concesso il suolo pubblico gratuito. Due misure fondamentali per far lavorare le imprese e incentivare il turismo nella stagione estiva".

Nello specifico, dal 15 giugno fino al 6 settembre, in via delle Rose è introdotto il divieto di sosta a partire dalle 17, mentre dalle 18 per tutti i giorni della settimana, è vietata la circolazione fino alle 2 di notte. Gli stessi divieti saranno in vigore per tutti i fine settimana di settembre, nei giorni 11, 12 e 13, 18, 19 e 20, 25, 26 e 27 settembre.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Gli imprenditori di Tirrenia hanno dimostrato unità e intraprendenza per raggiungere questo obiettivo - spiega la responsabile territoriale Confcommercio Pisa Donatella Fontanelli - viste le restrizioni imposte dalle linee guida anti-Covid era indispensabile per i pubblici esercizi di via delle Rose avere a disposizione spazi più ampi all’esterno, e dal 15 giugno gli imprenditori hanno subito allestito la strada con grande impegno nelle ore serali, con tavoli ben disposti e intrattenimento musicale nel rispetto delle norme di sicurezza".