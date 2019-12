Qualità della vita, Pisa migliora nella classifica Sole24Ore: è 41ª

Come ogni anno Il Sole 24 Ore stila la classifica della qualità della vita nei capoluoghi di provincia italiani, comparando con un sistema di punteggi vari aspetti sociali, culturali ed economici. Dopo 3 anni consecutivi di passi indientro, c'è stata un'inversione di tendenza: dalla 54ª posizione del 2018, nel 2019 la città della Torre si trova nella 41ª piazza. Dal punto di vista regionale la classifica vede in testa Firenze 15ª, seguita da Prato 27ª, Siena 35ª, Pisa 41ª, Arezzo 42ª, Livorno 47ª, Lucca 54ª, Pistoia 59ª, Massa Carrara 71ª, Grosseto 79ª. A vincere sono stati i servizi e la ricchezza di Milano.

Andando ad analizzare le singole macroaree si nota come, rispetto l'anno precedente, la situazione sia rimasta sostanzialmente invariata. Resta il comparto 'Cultura e tempo libero' quello trainante, con il 18° posto (19° nel 2018). Miglior dettaglio in questo caso è il 3° posto nazionale per numero di palestre ogni 100mila abitanti, 14. Segue 'Affari e lavoro' con la 31ª piazza (39ª nel 2018). Interessante qua il 12° posto per numero di imprese straniere sul territorio (12, dati Infocamere), segno dell'attrattività del territorio, insieme ai buoni numeri sull'occupazione: 14° posto per tasso di inattività e 24° per disoccupazione (6,2% nella popolazione di età 15-74 anni).

'Ambiente e servizi' resta al 34° posto come il 2018, aspetto migliore il numero di pediatri ogni 100mila abitanti, 3, per la 5ª piazza a livello nazionale. C'è poi 'Demografia e società' con la 36ª posizione, netto miglioramento rispetto il 2018 (55ª posizione). Buona la generale speranza di vita, tuttavia ad essere rimarcabile è un dato negativo, quello della 'spopolazione': Pisa è 70ª nel saldo - negativo - fra chi si trasferisce in un altro comune ed i nuovi arrivati.

Nella parte superiore di metà classifica c'è 'Ricchezza e consumi', 43ª piazza, nel 2018 era 46ª. Pisa punta alla conservazione del patrimonio, con l'ottava posizione a livello nazionale sia per la 'spesa delle famiglie per il consumo di beni durevoli' (2.970 euro l'anno) che per la pecentuale di popolazione con crediti attivi (47%), quindi con buoni dati di stabilità finanziaria. Si va sempre male però dal punto di vista dei canoni medi di locazione, 93° posto.

Il punto dolente di Pisa resta la sicurezza. In 'Giustizia e sicurezza' Pisa infatti è 93ª, una tacca peggio rispetto il 2018 quando era 92ª. Restano alti i furti in abitazione (103ª posizione per 550 denunce ogni 100mila abitanti), 95ª per denunce (4.584 reati denunciati ogni 100mila abitanti), 94ª per violenze sessuali (10 denunce ogni 100mila abitanti), 93ª per le rapine (50 ogni 100mila abitanti). Pesa nel calcolo anche il numero di incidenti stradali, 102° posto, con 8 fra morti e feriti ogni mille abitanti.

Vedi la classifica sul sito de Il Sole 24 Ore