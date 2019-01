"Vogliamo scuole sicure": corteo studentesco per le vie del centro

Manifestazione stamani, 17 gennaio, per le vie del centro storico, degli studenti medi e superiori per tornare a chiedere "scuole aperte e sicure". La protesta segue il filo delle mobilitazioni già lanciate nello scorso ottobre con un altro corteo, azione che recentemente ha visto sia la partecipazione dei sindacati studenteschi pisani alle proteste di Livorno, che l'occupazione in città di diversi istituti superiori, come l'artistico Russoli, il Fascetti e il Santoni.

Decine gli studenti che si sono ritrovati insieme ad Officinia-Unione degli Studenti, Rete degli Studenti Medi e Collettivo Autonomo Pisa in Piazza Guerrazzi alle ore 9. Il corteo poi si è mosso in via Benedetto Croce fino in Piazza Vittorio Emanuele II, alternando cori e interventi al microfono. Oltre alla richiesta di istituti manutenuti e funzionali, anche quella di avere una didattica più attenta all'attualità e al "mondo esterno alla scuola". La manifestazione proseguirà quindi per le vie del centro.