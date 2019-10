E' nata la 'Comunità del Bosco del Monte Pisano Onlus'

E' stato adottato lo scorso 24 ottobre lo statuto della 'Comunità del Bosco del Monte Pisano Onlus', con sede a Calci in via dei Nocetti 3. L'atto costituisce così ufficialmente l'associazione lanciata a marzo scorso, con lo scopo, condiviso con la Regione Toscana, di favorire il recupero delle aree percorse dal fuoco e "garantire il presidio del territorio, l’uso sostenibile della foresta e dei terreni forestali accrescendone la biodiversità, la produttività, la vitalità e la potenzialità e di adempiere le rilevanti funzioni ecologiche economiche e sociali".

Tra gli obiettivi c’è quello di "adoperarsi per lo sviluppo economico e sociale delle aree montane intervenendo, ove possibile, in stretta sinergia con le amministrazioni locali, nel sostegno diretto o indiretto a piani di sviluppo che sappiano determinare le necessarie convergenze fra i soggetti attivi operanti sui territori". Ovviamente un primario scopo è anche la "prevenzione degli incendi boschivi, in particolare nei contesti in cui vi sia la compenetrazione con l’insediato abitativo, il sistema dei terrazzamenti e le attività produttive". Per fare tutto questo l'associazione sarà "luogo di incontro, riflessione, dialogo, confronto e costruzione di relazioni di fiducia e collaborazione tra i cittadini, le imprese e le istituzioni".