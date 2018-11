Crollo in Piazza Martiri a Volterra: presto la consegna dei lavori di recupero

E’ in programma lunedì 26 novembre la consegna lavori per il recupero delle mura in Piazza Martiri della Libertà a Volterra, dopo il crollo dello sperone nel 2014.

"Il recupero di Piazza Martiri andrà a riqualificare un'area strategica, che rappresenta la porta di accesso alla città per moltissime persone - dichiara il sindaco Marco Buselli - è un intervento atteso da anni, a seguito dei lavori in tempi record, realizzati dal Comune". "Ora è importante completare l'opera con la progettualità per un ascensore - aggiunge l'assessore alle opere pubbliche e alla viabilità del Comune di Volterra Massimo Fidi - che permetterebbe di abbattere le barriere architettoniche che da Piazza Martiri impediscono il facile accesso al Piano dell'Acropoli. Proprio in questi giorni è stato premiato dal Comune l'Istituto Niccolini, che con gli studenti del Geometri, ha vinto il premio nazionale per una progettualità finalizzata all'abbattimento delle barriere architettoniche in Palazzo Viti, una delle dimore storiche più belle d'Italia. Intanto sono ripartiti anche i lavori al cantiere sulla Sr 68 Colle – Volterra. La situazione sarà monitorata, affinchè i lavori procedano spediti secondo i programmi". Nei giorni scorsi, invece, è stata effettuata la consegna dei lavori per la riqualificazione di Piazzetta dei Fornelli.