'Fase 2' e ripartenza, i residenti del centro: "Occasione per risolvere i problemi"

Alla 'cabina di regia' che l'amministrazione comunale di Pisa intende costituire con le istituzioni, come già richiesto anche da altri comitati, chiede di partecipare anche il gruppo 'Vendesi - Vettovaglie'. Da un lato c'è il riconoscimento del lavoro svolto dal Comune, dall'altro l'intenzione di tornare ad affrontare i temi della 'vita ordinaria' della città, da oltre un mese ormai sospesa per l'emergenza Coronavirus.

"L'amministrazione comunale ha saputo, con fermezza e sensibilità - scrive il comitato - governare l'emergenza, sin dal primo momento in cui si è presentata, sino al punto da anticipare le misure straordinarie restrittive adottate a livello nazionale dal Governo; ci si riferisce alla chiusura degli esercizi commerciali nelle zone interessate dai maggiori assembramenti, anche durante il fine settimana che ha preceduto il lockdown. Questo deve essere riconosciuto e detto in modo chiaro".

Sui temi della riapertura e della 'fase 2': "Siamo convinti - dicono i residenti - che l'annunciata e necessaria ricostruzione rappr esenti l'occasione per lo sviluppo di modelli urbani e commerciali più sostenibili in termini sociali, economici, sa nitari e, più in generale, di vivibilità per la nostra comunità; questo dovrebbe essere, a nostro parere, l'obiettivo comune, la premessa ideale per tutte le forze sociali e politiche chiamate al confronto costruttivo. Ci auguriamo, infatti, che, con la ricostruzione, le gravi e preesistenti condiz ioni di criticità, connesse alla c.d. malamovida, vissute da una parte del centro storico di Pisa, sino a circa quaranta giorni fa, siano superate, attraverso la condivisione e l'attuazione di proposte concrete per ripartire in modo nuovo e sostenibile. Alcune di queste condizioni, infatti, non solo erano, ma saranno, ancor di più dopo l’emergenza Covid-19, insostenibili per le note implicazioni sul piano sanitario e del rischio epidemiologico. Le iniziative che si intraprenderanno per far fronte alle problematiche emerse per l'emergenza dovrebbero anche agevolare e incentivare (economicamente) gli operatori commerciali nel risolvere, attenuare e gestire in modo diverso le esternalità negative connesse alla loro attività. La ricostruzione si coniuga, in questo modo, all'esigenza di sostenibilità".

"La ricostruzione - conclude 'Vendesi - Vettovaglie' - implica evoluzione ed evoca sviluppo; non si ricostruisce mai il passato, così com'era. Pensiamo, quindi, che non si possa perdere questa occasione. A tal fine, formuleremo proposte concrete nell'augurio di poterle condividere con l'amministrazione e discutere con tutti gli altri stakeholders, in uno spirito di sincera e leale collaborazione, senza 'pregiudiziali', tra forze che hanno tutte sinceramente a cuore la rinascita della città, nel suo tessuto sociale ed economico".