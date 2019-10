Pontedera, Festa del Commercio: 32 punti aperitivo in città

Sono tante adesioni per la Festa del Commercio di Pontedera, che andrà in scena venerdì 18 ottobre nella città della Vespa. Saranno 32 i punti aperitivo preparati dai bar della città, allestiti davanti ai negozi del centro storico. "La partecipazione dei commercianti è stata entusiastica e la formula dell'aperishopping che connette in una unica offerta attività di somministrazione e negozi al dettaglio è piaciuta moltissimo" commenta Valentina Savi, responsabile territoriale di Confcommercio.

I kit bar saranno allestiti partendo da piazza Martiri della Libertà, poi: via Guerrazzi, Corso Matteotti, via Lotti, via Verdi, via Gotti, piazza Curtatone, piazza Cavour, via Roma, via Saffi, via I Maggio fino a piazza Belfiore. "Ma ad essere coinvolti saranno i commercianti di tutta la città - aggiunge Savi - infatti, saranno una 60ina i titolari di negozi che presteranno il loro volto nel video promozionale di benvenuto che verrà proiettato in piazza Cavour e piazza Martiri della libertà in collaborazione con VTrend".

L'Aperishopping si svolgerà lungo il percorso che coinvolgerà i seguenti negozi: Vestilo Bio, Guess, Marsili, Bata, Mazzei, Dress Up, Hype, Marilù, Civico 99, Beauty of Hope, Enzo, Castellani Tessuti, Io Hair Experience, El Barrio Loco Tattoo, Libreria Equilibri, Honey Wear, Divo, Venus Profumeria, Tally Wail, Lovable, Hair Fx, Cartoleria l'Astuccio, Quinta Strada, Manuel Bozzi, F.lli Federighi, Donna Donne, Gina, Blanc Mariclò Balalah Free Change, atelier Marisa Paoletti, One Store.

Savi rivolge un grazie ai Bar che hanno collaborato per realizzare il Lounge Bar diffuso: Canova Arte e Caffè, Mandarino Cafè Bistrot, Patatamania, Caracolito, Bar La Caffetteria, Scuola Barman Your Emotional Drink, La Caffeteria Del Corso, Cafè au Lait, Bar Fantozzi, Chocolatl, Vivo!, Bar Baldini, Black Silk, Il Barrino Music Caffè, Bar Pasticceria Giannini, Angiolini Cioccolateria, Beat, Bull'Dogs Pub, Rewind Wine Bar, Chimney Pub.