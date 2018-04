Fermati a gennaio per il furto alla Confesercenti, tornano 'al lavoro'...in azienda

Sono tornati a colpire dopo il furto messo a segno lo scorso 13 gennaio presso la sede di Confesercenti di Pisa in Corte Sanac nel quartiere di Porta a Mare. S.F. di 38 anni, residente a Cesena, e A.B., pisano di 29 anni, sono stati infatti ora denunciati per un furto commesso alla ditta List Group di via Petrasantina, dove erano stati rubati un tablet e un distributore automatico di caffè.

Anche in questo caso, come già per il colpo alla Confesercenti, fondamentali sono state le immagini della videosorveglianza che hanno permesso alla Polizia di individuare i responsabili.