Furto con spaccata al Parlascio Caffè: "A che livelli siamo arrivati?"

C'è sconforto nella voce di Giovanni Desole, titolare del bar Parlascio Caffè ai Bagni di Nerone, in pieno centro cittadino. E' più che comprensibile: questa notte ignoti hanno spaccato la porta dell'esercizio e sono entrati in cerca di denaro, causando danni per probabilmente alcune migliaia di euro.

"Per rubare 3 sciocchezze hanno fatto danni che mai - ha commentato Desole - ogni giorno se ne sente una, siamo a livelli assurdi. Questa volta è toccato a me. Sono 25 anni che faccio questo lavoro e mi era già capitato un paio di volte tanti anni fa, per furti alle slot machine. Questa volta, così, mi da più noia". A colpire l'esercente è infatti la pervasività dell'azione: "Dopo che hanno sfondato si sono accaniti, hanno rotto dei cassetti dietro al bancone, non so cosa pensassero di trovare. Hanno preso la cassa e gli spiccioli che c'erano dentro, poi circa 300 euro che tenevo per pagamenti imprevisti e alla fine qualche bottiglia di alcolici". Ben più alta è la conta dei danni: "Deve venire il perito dell'assicurazione, però fra la porta in vetro camera infrangibile e tutto, sarà qualche migliaio di euro".

Sarebbe stato un raid in tutta la zona: "Ho sentito di altri posti visitati qua intorno, però nessuno colpito duramente come me. E' 5 mesi che ho preso in gestione questo bar dopo che sono tornato dal vivere all'estero". "Forse - è l'ultimo amaro commento - era meglio che non fossi tornato".