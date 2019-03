Sant'Ermete, l'assessore al comitato: "Nessuna necessità di confronto sulle case popolari"

"Non c’è bisogno in questa fase di alcun confronto sulle case popolari a Pisa. L’amministrazione comunale si muove secondo le leggi e le fa rispettare. Chi oggi chiede il confronto con le istituzioni dovrebbe prima preoccuparsi di prendere pubblicamente le distanze da certi comportamenti, come accaduto lo scorso 15 febbraio con l’occupazione del cantiere sulla via Emilia o con l’aggressione alla Polizia Municipale che stava facendo un normale controllo". E' la secca risposta dell'assessore alle Politiche abitative Gianna Gambaccini che chiude quindi al momento la porta al comitato di Sant'Ermete che aveva invitato Apes e Comune ad un incontro pubblico sulle case popolari.

"L’amministrazione, insieme a Apes, sta monitorando lo stato di avanzamento dei cantieri delle nuove lottizzazioni di alloggi di edilizia popolare - aggiunge Gambaccini - poi, secondo i criteri già individuati, sarà applicato il bando per l’assegnazione degli appartamenti la cui modulazione sarà decisa da Apes in base ai dati sui nuclei familiari in possesso di Ufficio Casa".