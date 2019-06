Gigi Simoni, falsa la notizia della morte: la famiglia chiede riserbo

Si era diffusa in fretta la notizia della morte di Gigi Simoni, ma era tutto falso. Una fake news preparata ad arte, a seguito del malore che ha colpito l'ex allenatore del Pisa. Lo sportivo è rimasto nei cuori di tanti nerazzurri.

La famiglia, tramite una nota dell'Aoup, ringrazia per le "manifestazioni di grande affetto dimostrate in questi giorni, in tante forme e da tantissime persone". Ora è richiesto un "assoluto riserbo" sulle condizioni cliniche del proprio congiunto, che resta ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Cisanello.