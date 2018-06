Gioco del Ponte, ci siamo: la diretta

Ci siamo. Al via l'edizione 2018 del Gioco del Ponte, manifestazione che quest'anno celebra i 450 anni di storia. Dalle 19 sono partiti i cortei di Mezzogiorno e Tramontana, circa 700 i figuranti, per sfilare sui Lungarni compresi tra Ponte Solferino e Ponte della Fortezza e sulle vie del centro storico. Il via alla sfide sul carrello intorno alle 21.40 con il primo combattimento tra Mattaccini e Sant'Antonio.

Risultati

1) Mattaccini contro Sant'Antonio, vince Sant'Antonio in 7 minuti e 16 secondi. Tramontana 0 / Mezzogiorno 1

2) San Francesco contro Delfini, vince San Francesco in 2 minuti e 55 secondi. Tramontana 1 / Mezzogiorno 1

3) Satiri contro San Marco, vince San Marco in 2 minuti e 12 secondi. Tramontana 1 / Mezzogiorno 2

4) Calci contro Dragoni, vince Calci in 5 minuti e 39 secondi. Tramontana 2 / Mezzogiorno 2

5) San Michele contro Leoni, vince San Michele in 4 minuti e 50 secondi. Tramontana 3 / Mezzogiorno 2

