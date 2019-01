Incendio alla Waste Recycling: rifiuti in fiamme

Incendio intorno alle 2.30 della notte scorsa, tra venerdì 25 e sabato 26 gennaio, alla Waste Recycling, l'azienda per il trattamento di rifiuti industriali speciali.

A seguito di un processo di autocombustione, rifiuti solidi triturati e posti all’interno di un capannone si sono incendiati.

Sul posto, in via Ragghianti a Ospedaletto, sono intervenuti i Vigili del fuoco di Pisa e Cascina, con il supporto del nucleo NBCR del comando di Livorno. Il loro rapido intervento ha fatto sì che l’incendio non si propagasse. Non ci sono persone coinvolte nè danni alle strutture del capannone.

Sul posto, oltre al personale della ditta, anche tecnici ARPAT.