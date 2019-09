Maleodoranze San Piero a Grado: il sindaco incontra il comitato

Nuovo incontro, questa mattina, in Comune, tra una delegazione del Comitato di San Piero a Grado-La Vettola, composta da Dario Mazzoni, Donatella Orsucci, Carlo Mazzoni e Bernado Lelli, il sindaco di Pisa, Michele Conti, e i consiglieri comunali della Commissione Urbanistica e della Commissione Politiche sociali del Consiglio Comunale. Al centro della runione le maleodoranze avvertite nelle ultime settimane a San Piero a Grado e provenienti da un'azienda agricola.

L’amministrazione comunale ha accolto la richiesta del Comitato di San Piero–La Vettola affinché Arpat faccia ulteriori indagini sui fanghi versati nelle settimane scorse, perché Arpat è tenuta ad eseguire analisi volte ad accertare sostanze richieste da una lontana legge del ’92 la quale non prevede indagine di sostanze ulteriori che ad oggi, invece, la scienza ha accertato essere nocive per la salute pubblica.

Successivamente, così ha chiesto il Comitato, nel caso in cui le indagini rilevassero sostanze nocive per la salute pubblica, sarà allora necessario imporre l’immediato divieto di sversamento dei fanghi e provvedere alla bonifica di tutta l’area. Divieto, questo, già in vigore grazie all'ordinanza del sindaco Conti firmata lo scorso 13 settembre.

Inoltre, sempre nella riunione di questa mattina, molti interventi hanno poi sottolineato la necessità di aggiornare l’apposito Regolamento comunale che risale addirittura al ’54.