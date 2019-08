Mel Gibson in visita a Volterra

Ancora una star del cinema in visita nella provincia di Pisa. Dopo Richard Gere, che nei giorni scorsi ha visitato l’Istituto Lama Tzong Khapa di Pomaia, nel comune di Santa Luce, ieri, 16 agosto, è stata la volta di Mel Gibson. L'attore e regista è infatti stato fotografato intorno all'ora di pranzo all'Osteria La Pace di Volterra insieme al titolare dell'attività Giampaolo Vannini. Dopo il pranzo Gibson si è poi concesso un giro in centro storico. L'attore era stato avvistato nei giorni scorsi in varie località della Toscana.

Foto tratta dalla pagina Facebook di Osteria La Pace Volterra.