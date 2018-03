Neve in provincia di Pisa: aggiornamenti sulla viabilità

Non si sono fatti trovare impreparati i Comuni della provincia di Pisa dopo la diramazione dell'allerta meteo di codice arancione per neve da parte della Protezione Civile regionale. In molte zone in azione già dalla notte i mezzi spargisale e le lame spazzaneve per garantire la viabilità sulle direttrici viarie principali.

A Pisa non vengono segnalate al momento particolari criticità. A mezzanotte i mezzi spargisale della Protezione Civile sono intervenuti sui punti più critici (ponti, sottopassi, cavalcavia e rotonde). Mentre dalle due di notte sono entrati in azione i sei mezzi spazzaneve sulla viabilità principale.

A Volterra la situazione per le arterie principali è sotto controllo, percorribili nelle tre direttrici con gomme termiche.



A Calci CTT NORD informa che i bus di linea (sia della 120 che della 160) arriveranno al capolinea in paese ma non saliranno verso le frazioni alte. Le strade sono facilmente percorribili in uscita dal paese, anche se è naturalmente raccomandata la massima prudenza. Qualche problema nelle frazioni alte, dove continua incessante il lavoro dei mezzi (spargisale e spalaneve).

