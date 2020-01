Occupazioni in varie scuole di Pisa e provincia

Nuove proteste studentesche a Pisa e provincia. Nelle ultime ore, fra domenica e lunedì, si sono verificate delle occupazioni, con il liceo Carducci che attualmente risulta ancora presidiato dai ragazzi. Anche in altre scuole gli studenti sono entrati, per poi essere allontanati anche con l'intervento delle forze dell'ordine. E' stato il caso del 'Santoni', del 'Pacinotti' e della sede cascinese dell'artistico 'Russoli'. Solo tentativo interrotto invece al 'Da Vinci' in nottata.

Resta quindi caldo il movimento di 'Scuole in Rivolta', attivo con varie manifestazioni che si sono svolte dall'inizio dell'inverno al fine di denunciare le condizioni delle strutture scolastiche ed un modello educativo poco attento all'attualità. "Se pensano di fermarci si sbagliano - scrive il movimento su Facebook - se vogliono dividerci ci avranno più uniti, le occupazioni andranno avanti. Questa volta dovrete ascoltarci, la vostra repressione non ci fermerà".

Foto da Facebook 'Scuole in Rivolta - Pisa'