Arno a Pisa, il sindaco: "Piena contenuta dalle spallette"

Notizie positive dall’ultima riunione operativa. E' quanto annuncia intorno alle 22.30 di domenica 17 novembre il sindaco di Pisa Michele Conti per quanto riguarda la piena dell'Arno: "Secondo le previsioni dei tecnici la piena in arrivo dovrebbe essere contenuta dalle spallette dell’Arno in città. Lo Scolmatore e la cassa di esondazione del Roffia hanno fatto un ottimo lavoro ricevendo insieme circa 800 metri cubi al secondo. Il mare in questo momento sta ricevendo nonostante il forte vento di libeccio ma nella giornata di domani in tutta la Toscana sono previsti temporali: dobbiamo quindi continuare a monitorare il livello dell’Arno con attenzione durante tutta la notte, aspettando che passi questa lunga onda di piena".



La situazione è dunque al momento sotto controllo anche se l'Arno nelle prossime ore continuerà ad essere sorvegliato speciale.