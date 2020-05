Riapre il Mercato Contadino di Piazza Martiri della Libertà

Dopo oltre due mesi di assenza sabato 9 maggio riaprirà il Mercato Contadino di Pisa, nella solita locazione di Piazza Martiri della Libertà, la mattina dalle 9 alle 14, il secondo e il quarto sabato del mese.

Come da disposizioni vigenti saranno presenti solo i banchi con i prodotti alimentari, un po’ più distanziati del solito. I produttori chiedono la massima collaborazione a tutti i consumatori che frequenteranno il mercato nel rispettare le distanze interpersonali e nel mantenere l’uso delle protezioni individuali di sicurezza.

La riapertura del mercato è stata sollecitata dalle realtà locali di economia solidale, Gruppi di Acquisto Solidale e Distretto di Economia Solidale Altro Tirreno, in quanto questo mercato "risponde all'esigenza di approvvigionamento di cibo di qualità, ma garantisce anche il mantenimento di quella che è spesso l’unica modalità di vendita per le aziende agricole di piccole dimensioni che vi partecipano, e quindi un aiuto alla sopravvivenza di economie locali particolarmente sollecitate dall’emergenza in corso".

"L’associazione 'Il mercato Contadino di Pisa' e i suoi produttori - concludono - vi aspettano (ma senza assembramenti!) presso i loro banchi in Piazza Martiri della Libertà. Diffondete la notizia!".