Lungarno Pacinotti: ripartono i lavori di riqualificazione

Riprenderanno lunedì 9 luglio i lavori sul lungarno Pacinotti, dopo la sospensione per il Giugno Pisano. Nella prima parte dell'intervento di riqualificazione, iniziato il 9 aprile, è stato realizzato il risanamento della corsia bus nel tratto compreso tra via Curtatone e Montanara e piazza Garibaldi, fatta eccezione per lo strato di usura che sarà steso al termine di tutte le altre lavorazioni.

Da lunedì prossimo riprenderà il risanamento del secondo tratto della corsia bus, da via Curtatone e Montanara a via Santa Maria. Il risanamento della corsia bus è il lavoro più lungo perché prevede la riqualificazione profonda fino a 60 centimetri, per rendere più resistente la corsia che deve sostenere le sollecitazioni dei pullman.

Contestualmente inizierà anche l'intervento previsto la riqualificazione e l'allargamento del marciapiede tra via Garibaldi e via Curtatone e Montanara (circa 3 mesi di lavoro, nel frattempo sarà smontato il cantiere della residenza Nettuno). Saranno svolti i lavori di demolizione ed allargamento del marciapiede dal Ponte di Mezzo a vicolo delle Donzelle e da Vicolo delle Donzelle a Vicolo del Vigna. Finiti i lavori a marciapiedi e corsia bus, toccherà infine alla corsia auto (lato case).

A svolgere i lavori, che si dovrebbero concludere entro il mese di novembre, le imprese Manetti Franco s.r.l. Unipersonale di Cascina e Impresa Edile Alessio di Torcigliani Alessio di Camaiore, per un investimento complessivo di 630mila euro (più iva).

Modifiche al traffico

Per permettere lo svolgimento dei lavori da lunedì 9 luglio fino al 7 settembre, su lungarno Pacinotti, da Via Curtatone e Montanara a via Santa Maria (con lavori in stato di avanzamento) sarà attuato il restringimento di carreggiata con chiusura della corsia preferenziale e divieto di sosta con rimozione coatta; da Piazza Garibaldi a via Curtatone e Montanara sarà istituito il divieto di transito pedonale sul marciapiede lato Nord e divieto di sosta con rimozione coatta.