Topi nello stabilimento: Ikea ritira le caramelle

"Come misura precauzionale, Ikea ritira dal mercato GODIS PÅSKKYCKLING, caramelle di marshmallow 100 g, dopo aver riscontrato la presenza di topi nello stabilimento produttivo, cosa che potrebbe aver provocato la contaminazione del prodotto". E' l'annuncio del colosso svedesse dell'arredamento che ha diffuso un comunicato stampa per informare i clienti. "La sicurezza alimentare è la massima priorità per Ikea - prosegue la nota - pertanto informiamo i clienti che il ritiro dal mercato interessa le confezioni di caramelle GODIS PÅSKKYCKLING con data di scadenza compresa tra il 23 ottobre 2018 e il 26 gennaio 2019. La data di scadenza è stampata sul retro della confezione". I clienti possono recarsi, anche senza scontrino fiscale, in un qualsiasi negozio Ikea, dove riceveranno il rimborso.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il servizio clienti al numero verde 800 924646, dalle 9 alle 20, da lunedì a sabato.