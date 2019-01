Ritorno temporaneo delle Bancarelle in Piazza dei Miracoli: "Apertura del Comune importante"

"La posizione di Franco Palermo di contrarierà all'ipotesi di parziale rientro in piazza dei Miracoli delle bancarelle di piazza Manin, ipotesi lanciata dal sindaco Conti e dall'onorevole Ziello in occasione dell'assemblea degli operatori di lunedì sera, non corrisponde al pensiero degli associati Fiva Confcommercio del Duomo".

E' più che mai vivo il dibattito sulla questione bancarelle del Duomo, anche internamente all'associazione di categoria. Michele Puschi, operatore di (ora) Piazza Manin e iscritto Fiva Confcommercio, all'indomani della ferma presa di posizione del presidente Palermo con la quale respingeva al mittente ogni proposta di rientro parziale in Piazza dei Miracoli, prende le distanze dalle affermazioni del rappresentante. "Affermazioni - spiega - che secondo noi devono essere solo a titolo personale, perché non rappresentano il pensiero degli ambulanti associati Confcommercio di Piazza Manin (che per altro come già accaduto in passato non sono stati interpellati sulla questione). Secondo noi, invece, l'apertura del sindaco Conti e dell'onorevole Ziello deve essere colta in maniera positiva e sostenuta in tutte le sedi. Siamo quindi pronti, come operatori, a sostenere nelle sedi opportune il progetto di rientro parziale in Piazza dei Miracoli. Progetto che segna una netta discontinuità con le posizioni della precedente amministrazione".