Piena dell'Arno a Pisa: negozi chiusi dalle 18.30, lunedì scuole chiuse

In vista dell'ondata di piena del fiume Arno a Pisa, prevista per la tarda serata di domenica 17 novembre, il Comune ha disposto la chiusura degli esercizi pubblici sull'intero territorio comunale, compreso quelli su viale D'Annunzio (esclusi quelli del litorale), dalle 18.30 di oggi.

Inoltre in via precauzionale è stata decisa anche la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le università, per lunedì 18 novembre.