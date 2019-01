Cinque scuole occupate in due giorni: prosegue la mobilitazione degli studenti

Prosegue la mobilitazione degli studenti delle scuole superiori di Pisa. Questa mattina, 23 gennaio, sono infatti stati occupati il liceo artistico Russoli (già occupato a dicembre) e il liceo scientifico Dini. Entrambe le occupazioni si sono svolte in maniera pacifica, al termine di due assemblee straordinarie concesse agli studenti dalle rispettive scuole. Le due scuole vanno ad aggiungersi alle tre occupate nella giornata di ieri, 22 gennaio (il liceo classico Galilei, il Carducci e il Pacinotti) per un totale di 5 occupazioni negli ultimi due giorni. La scorsa settimana erano stati occupati gli istituti Fascetti, Santoni, da Vinci e Buonarroti. Nei giorni scorsi, invece, i ripetuti tentativi, poi scaturiti in veri e propri atti di vandalismo, di occupare il Matteotti

Gli studenti chiedono in particolare maggiore attenzione da parte della politica nei confronti dell'edilizia scolastica. Rivendicazioni che, in alcuni casi, si fondono con la carenza di aule e materiale didattico e che si affiancano ad una critica nei confronti della politica nazionale e locale. "La grande manifestazione che si è svolta nelle settimane scorse a Livorno - afferma Andrea Aretini, della Rete degli Studenti Medi - ha dato una scossa a tutta la Toscana. Così è successo anche a Pisa, dove si assiste a una mobilitazione studentesca senza precedenti negli ultimi anni. Bisogna però evitare di cadere in episodi di vandalismo come quello del Matteotti perchè non si fa e perchè certe azioni rischiano di diventare strumentali per chi vuole denigrare le nostre richieste".

In sostegno degli studenti anche i Cobas Scuola Pisa che in una nota sottolineano come "l'unico movimento di opposizione sociale alle politiche della destra xenofoba" sia proprio quello degli studenti medi. "Come Cobas Scuola - si legge nella nota - abbiamo salutato con attenzione e sostegno le manifestazioni che si susseguono da una decina di giorni, e abbiamo appoggiato forme di occupazione pensate e gestite con grande attenzione e intelligenza come quella del Liceo Artistico 'Russoli' di dicembre".

"Purtroppo - proseguono i Cobas - registriamo che in altre situazioni (il riferimento è in particolare ai fatti accaduti al Matteotti ma non solo ndr) le cose non sono andate nello stesso modo, nonostante le intenzioni costruttive di buona parte degli occupanti. In varie scuole sono emersi comportamenti vandalici che non sono stati adeguatamente controllati, provocando reazioni di irrigidimento da parte del corpo docente e dei dirigenti e una divisione nel movimento".