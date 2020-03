Raccolta carta e multimateriale sospesa, CONAI: "Nessun coinvolgimento nella scelta di Geofor"

Nessun provvedimento voluto dal Sistema Consortile per interrompere il ritiro del materiale proveniente da raccolta differenziata urbana nei comuni di competenza di Geofor S.p.a. E' quanto chiariscono CONAI e i Consorzi di Filiera COMIECO e COREPLA sull'annuncio di Geofor della temporanea sospensione del ritiro del multimateriale e della carta nel territorio della provincia di Pisa.

"Nel negare di essere stati coinvolti nella scelta di Geofor di sospendere la raccolta della carta e del multimateriale - si legge in una nota - CONAI, COMIECO e COREPLA esprimono stupore e forte contrarietà alla notizia. Ritengono scorretto attribuire loro decisioni, legate a problemi di soggetti terzi, che vanno in una direzione opposta rispetto all’impegno portato avanti: il Sistema Consortile sta infatti moltiplicando gli sforzi per continuare a garantire ai Comuni il servizio di ritiro dei rifiuti di imballaggio conferiti in modo differenziato, nonostante la drammatica situazione che stiamo vivendo".