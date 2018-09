Asili: sospeso lo sciopero, resta lo stato di agitazione

Resta lo stato di agitazione, ma sono sospesi i relativi scioperi indetti dalla Rsu del Comune di Pisa per il personale dei servizi educativi. A seguito di un incontro in Prefettura, svoltosi lunedì 10 settembre, il sindacato hanno deciso quindi di attendere l'esito di un nuovo faccia a faccia con l'assessore Rosanna Cardia. Il termine per sciogliere le riserve è fissato al 21 settembre.

Proprio in questa data è previsto un incontro con al centro le proposte della Rsu: "Potenziamento dell'organico al 50% per l'anno scolastico 2018/2019 fermo restando l'attuale numero di utenti negli asili nido; proposta da parte dell'amministrazione inerente al problema delle sostituzioni nella scuola dell'infanzia; entro il 15 dicembre 2018 elaborazione di una proposta operativa per l'anno scolastico 2019/2020".

"L'assessore ha chiesto tempo per portare le questioni in Giunta - spiegano dal sindacato - da oggi al 21 settembre ci saranno 2 incontri di Giunta durante i quali verranno discusse queste questioni. A seguito di quanto ci sarà comunicato ci riserviamo di revocare o attuare le forme di lotta già preannunciate".