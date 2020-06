Street food nel Parco per San Ranieri: è polemica

Una "operazione meramente commerciale". Così il sindacato ambulanti Anva Confesercenti definisce l'iniziativa con lo street food al Parco San Rossore, prevista per il 17 giugno e promossa da Confcommercio.

Il responsabile del settore fiere Marco Marinai è dispiaciuto per la mancata effettuazione della fiera di San Ranieri, che come sempre si sarebbe dovuta svolgere in via Santa Maria e piazza dei Cavalieri. "Stiamo parlando non di una iniziativa estemporanea, ma di una fiera inserita nel piano del commercio su aree pubbliche del Comune di Pisa. E perfettamente lecita anche alla luce delle ultime ordinanze della Regione proprio in materia di fiere ed emergenza Coronavirus. Non solo gli operatori hanno dovuto

rinunciare a questo appuntamento che poteva essere un segnale di ripresa per la categoria, ma hanno subito la beffa di leggere che quest’anno San Ranieri si festeggerà al Parco".

Marinai incalza: "Il Comune era all’oscuro di tutto? Gli organizzatori avranno fatto una Scia per annunciare l’iniziativa, crediamo. Iniziativa che ha solo una finalità commerciale visto che non sarà certo un traino per attirare presenze nel centro storico. Saranno contenti anche i locali di ristorazione che in questo periodo di crisi, vedranno spostare fuori città potenziali clienti". La conclusione è del presidente Anva di Pisa Roberto Luppichini: "Con l’amministrazione comunale abbiamo lavorato fianco a fianco per far ripartire i mercati settimanali e quelli straordinari. Ci aspettavamo una

collaborazione anche per la fiera di San Ranieri. Invece dobbiamo vedere con grande rammarico come il patrono sia diventato il pretesto per una manifestazione che non ha niente a che fare con la tradizione. Dispiace davvero in un momento ancora durissimo per il settore ambulante, assistere a manovre che hanno conseguenze devastanti sulla pelle di tanti colleghi".

La polemica è arrivata anche a Palazzo Gambacorti, con una delegazione dei venditori ambulanti della Fiera di San Ranieri che ha manifestato stamani nell’atrio, per poi essere ricevuta dall'assessore Pesciatini: "Ho ascoltato le loro ragioni - ha detto - e ho chiarito che l’iniziativa che si terrà mercoledì all’interno del Parco di San Rossore non è assolutamente collegata alla tradizionale e identitaria Fiera di San Ranieri che si tiene nel centro di Pisa. Il Comune di Pisa è estraneo all’organizzazione della manifestazione, tanto che gli organizzatori non hanno neanche fatto richiesta del patrocinio al Comune. Con gli operatori abbiamo infine affrontato l'eventualità di tenere un altro evento, appena la situazione renderà possibile organizzare eventi tradizionali che richiamano una grande quantità di persone".