Lo striscione per Giulio Regeni torna su Palazzo Gambacorti

E' tornato su Palazzo Gambacorti stamani, giovedì 5 luglio, lo striscione 'Verità per Giulio Regeni'. La sua assenza aveva fatto partire una polemica che l'amministrazione smorza: "Lo striscione - si legge in una nota - era stato tolto tra venerdì e sabato per permettere di montare gli addobbi al terrazzo, come previsto ogni anno in occasione del Gioco del Ponte".