Piena dell'Arno: alla Normale gli studenti spostano i libri della biblioteca

Anche alla Normale di Pisa ci si prepara alla piena dell'Arno. Con un post sui social l'università mostra gli studenti che spostano ai piani alti i libri della biblioteca: "Momenti concitati nella biblioteca della Scuola Normale - scrive sul proprio profilo Faceboo l'ente - mentre allievi e membri del personale mettono in salvo i libri in vista della piena dell'Arno. Volontari e volontarie sono accorsi in aiuto della loro amata biblioteca".