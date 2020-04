Rsa Aurora di via Avanzi: tutti negativi i tamponi su ospiti e operatori

Tutti negativi i tamponi orofaringei cui sono stati sottoposti, nei giorni scorsi, gli ospiti e gli operatori della Rsa 'Aurora' di via Avanzi, almeno sinora l’unica residenza sanitaria assistita della Zona Pisana in cui si è verificato un caso di positività a Covid 19 che ha riguardato un ospite deceduto nei giorni scorsi. L’esito delle analisi è stato comunicato dalla cooperativa Elleuno che gestisce la struttura per conto della Società della Salute della Zona.

“E’ una buona notizia - commenta la presidente della SdS Pisana Gianna Gambaccini - ma attendiamo comunque l’esito dei test sierologici che io e la direttrice Sabina Ghilli abbiamo richiesto alla Asl e che siamo in attesa siano programmati: intanto monitoriamo costantemente affinché siano prese costantemente tutte le precauzioni previste mediante l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale per proteggere anziani e operatori”.

