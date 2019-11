Topi a Calci, la Asl: "Problema di igiene pubblica, necessaria derattizzazione"

La Asl sottolinea la "necessità di eseguire un intervento di derattizzazione mediante personale qualificato in tutta l'area indicata". E' quanto si legge in un documento inviato dal Dipartimento di Prevenzione - Area Funzionale Igiene pubblica e nutrizione dell'Asl Toscana Nord Ovest in merito alla copiosa presenza di topi denunciata dal gruppo consiliare di minoranza Uniti per Calci per quanto riguarda il condominio 'La Fortezza' e le immediate vicinanze, un'area che però, aveva sottolineato il Comune nella replica, è privata e non riguarda dunque la competenza pubblica.



La Asl, nel documento inviato all'Ufficio Ambiente del Comune di Calci e per conoscenza alla capogruppo di Uniti per Calci in Consiglio Comunale Serena Sbrana, "ritiene che la situazione descritta possa rappresentare un problema di igiene e sanità pubblica", elencando alcune malattie infettive, anche gravi, che possono essere causate dalla presenza dei roditori. Da qui la prescrizione della necessità di un'opera di derattizzazione.

Soddisfazione espressa da Uniti per Calci: "Ora attendiamo l'intervento di derattizzazione nelle aree da noi indicate: La Gabella condominio 'La Fortezza', immediate vicinanze, via Lungomonte, zona del Paduletto".