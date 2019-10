Si è arreso l'uomo barricato in casa a Vicopisano

Si è arreso intorno alle 21.30 di stasera, giovedì 24 ottobre, dopo sette ore di trattativa, l'uomo di 46 anni, ex guardia giurata, che si era barricato armato nella casa della madre in viale Diaz a Vicopisano dal primo pomeriggio. Lungo il lavoro dei mediatori dei Carabinieri che hanno trattato con lui ad oltranza fino a che non ha deciso di consegnarsi. All'origine del gesto ci sarebbe una lite familiare: la madre e la moglie sono riuscite a fuggire dalla casa, mettendosi così in salvo.



"È finita positivamente la drammatica vicenda dell’uomo di Vicopisano che si era barricato in casa, armato - ha annunciato su Facebook il sindaco Matteo Ferrucci - i negoziatori sono riusciti a farlo uscire dall’abitazione senza conseguenze né per lui né per altre persone. Siamo sollevati e grati.

Ringraziamo ancora le Forze dell’Ordine che per ore si sono spese per raggiungere questo risultato. Siamo vicini alla famiglia, confidando che ogni aspetto di questo brutto fatto possa trovare, col tempo, un miglioramento e una soluzione. Grazie per la disponibilità e la calma dimostrate, in particolare, dalle famiglie di viale Diaz che hanno subito più direttamente disagi e preoccupazione".