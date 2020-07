Variazione di bilancio: cosa prevede il documento in discussione in Consiglio Comunale

Circa 11 milioni di euro per far fronte all'emergenza Coronavirus e dare sostegno a cittadini ed imprese. Il tutto all'interno di una manovra complessiva da circa 21 milioni di euro. Sono i numeri della proposta di variazione al bilancio 2020/22 che il Consiglio Comunale si appresta a votare in questi giorni. La manovra è stata presentata questa mattina, 10 luglio, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Gambacorti dal sindaco di Pisa Michele Conti. Presente anche il consigliere comunale della Lega, Paolo Cognetti.

"Con questa variazione - ha affermato Conti - si porta a compimento il pacchetto di misure straordinarie annunciate ad aprile scorso con il piano 'Riapri Pisa'. Abbiamo dovuto riscrivere il bilancio alla luce dell'emergenza e lo abbiamo fatto in tempi celeri. Siamo tra i primi comuni in Italia ad approvare il documento, in anticipo rispetto al 31 luglio, termine previsto dalla legge".

"La Commissione bilancio ha lavorato bene" ha aggiunto Cognetti, che ha voluto sottolineare "che molti degli emendamenti al testo proposti dalle opposizioni sono stati respinti perché inapplicabili dal punto di vista tecnico e contabile, non per ragione politiche".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'emergenza epidemiologica ha prodotto effetti rilevanti sul bilancio di previsione, soprattutto in termini di minori entrate. Allo stesso modo hanno inciso sugli equilibri di bilancio le spese sostenute e da sostenere nei prossimi mesi per prevenire il contagio. La sospensione di molti servizi, a partire dalla prima metà di marzo, ha determinato allo stesso tempo anche minori spese. A tutto ciò si aggiungono i contributi straordinari, messi a bilancio dal comune per sostenere attività produttive e famiglie, per circa 1,6 milioni di euro. Sono collegate alla variazione di bilancio anche le modifiche ai regolamenti che disciplinano le entrate, in particolare quelle tributarie.

Le principali misure previste