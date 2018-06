Gioco del Ponte: al via la vendita dei biglietti per le tribune

Archiviate le edizioni 2018 di Luminara e Palio di San Ranieri, inizia il conto alla rovescia per il Gioco del Ponte, la manifestazione storica che chiude il Giugno Pisano. Appuntamento sabato 30 giugno, confermata la notturna, una scelta che negli ultimi anni ha aumentato l’interesse e la partecipazione del pubblico.

Da martedì 19 giugno è allestito nell’atrio di Palazzo Gambacorti un banchetto dove è possibile acquistare i biglietti per le tribune. Ricordiamo che in totale i posti sono circa 3400 di cui 800 per le Parti. Il costo è di 10 euro, gratis per i minori di 14 anni (nati dopo il 30 giugno 2004).

Gli orari del banchetto per l’acquisto sono: dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13, martedì e giovedì dalle 15 alle 17. Anche sabato 30 giugno dalle 10 alle 13.