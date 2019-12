Domeniche di Natale al Museo Piaggio

Nelle domeniche dell'8, 15 e 22 dicembre, per la prima volta in assoluto, visitatori e turisti potranno vivere l'atmosfera natalizia delle Domeniche al Museo Piaggio.

In questi giorni, dalle 10.00 alle 19.00, il piazzale Corradino d'Ascanio ospiterà all’interno di tipiche casette in legno prodotti artigianali locali ed eccellenze enogastronomiche del territorio. Saranno presenti gli stand della Bottega di Canneto, Canova Cafè, Vivo!, Vapori di Birra e Savini Tartufi, il giovane brand emergente Sorry I'm Different della stilista Ilaria Toncelli e i caratteristici Ape Tuscan Street Food. Lo chalet dell'Istituto Modartech ospiterà l'Ufficio Turistico di Pontedera e un’esposizione a marchio Piaggio inviterà i visitatori a visitare il bookshop del Museo ricco di idee per lo shopping di Natale.



Tre domeniche di puro gusto e svago, dove anche i più piccoli potranno divertirsi tutti i pomeriggi dalle 15.00 alle 18.00 con la speciale animazione per bambini. Non mancheranno le occasioni per acquistare e assaggiare i prodotti tipici locali nella cornice suggestiva del Museo Piaggio, che proprio negli stessi giorni ospita la mostra dedicata al genio di Leonardo Da Vinci 'Dalle macchine di Leonardo all'Industria 4.0', in programma fino al 29 febbraio 2020.