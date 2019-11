Cosa fare a Pisa nel weekend: gli eventi del 30 novembre e 1 dicembre

I nostri consigli per il fine settimana:

Cibo e Vino

wine christmas: degustazione gratuita di vino naturale Eventi a Pisa

„'Wine Christmas'

wine christmas: degustazione gratuita di vino naturale Eventi a Pisa

„Degustazione gratuita di vini naturali alla Fattoria San Vito a Calci; wine christmas: degustazione gratuita di vino naturale Eventi a Pisa

„un'ottima occasione per visitare la vigna e vedere con i propri occhi dove nasce il vino.

sabato 30 novembre 2019 ore 19,00 degustazione formaggi erborinati e cena a tema Eventi a Pisa

„Degustazione di formaggi erborinati e cena a tema

sabato 30 novembre 2019 ore 19,00 degustazione formaggi erborinati e cena a tema Eventi a Pisa

„L’arte del bere e… in collaborazione con Onaf (Organizzazione Nazionale Assaggiatori Formaggi) organizza un evento di approfondimento e degustazione sui formaggi erborinati“.

“ Concerti

Maestro Pellegrini in concerto a Pisa 30 novembre 2019 Eventi a Pisa

„Maestro Pellegrini in concerto al Cantiere San Bernardo

Maestro Pellegrini in concerto a Pisa 30 novembre 2019 Eventi a Pisa

„Appuntamento musicale in cui il il Maestro sarà accompagnato da suo padre alla tastiera, Andrea Pellegrini, pianista e compositore.

“'Pisa in Blu'

'Pisa in blu' Eventi a Pisa

„Una città piena di musica in un sabato di shopping e divertimento dedicato a tutta la famiglia.