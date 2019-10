'Puliamo il mondo' a Cascina: guanti e sacchetti per rimuovere i rifiuti

Anche quest’anno il Comune di Cascina aderisce all’iniziativa 'Puliamo il Mondo' di Legambiente, con l’obiettivo di combattere i comportamenti incivili di pochi e di sensibilizzare la cittadinanza a mantenere pulito il proprio territorio.



L'iniziativa si svolgerà venerdì 18 ottobre e vedrà il coinvolgimento delle scuole primarie e secondarie di I° grado dell’Istituto Paolo Borsellino di Navacchio.

L’evento è aperto alla cittadinanza ma è rivolto principalmente agli studenti che, più degli adulti, sono capaci di sostenere con costanza e determinazione le cause ambientali, e permettono quindi di creare una maggiore responsabilità civile rivolta al vero cambiamento della cultura ambientale. L’iniziativa interessa, ogni anno a rotazione, zone diverse del territorio, richiedendo il coinvolgimento dei plessi scolastici prossimi all’area interessata.



"E’ con questo spirito di rispetto e di educazione ambientale, che l’attuale amministrazione ha potuto raggiungere, grazie all’indispensabile collaborazione della cittadinanza, ottimi risultati nella quantità di raccolta differenziata - si legge in una nota - i dati attuali ci dicono infatti che l’80% dei rifiuti raccolti è correttamente differenziato e il dato, continuamente in crescita, sta a confermare che il Comune di Cascina si trova, per questo aspetto, al primo posto tra i Comuni della Provincia di Pisa sopra i 15.000 abitanti e certamente ai primi posti a livello nazionale".



Venerdì il raduno è fissato nel parcheggio di Via Agostino Novella a Navacchio alle ore 09:30 per la formazione dei gruppi di raccolta, che si sposteranno verso Piazza la Pira, effettuando la raccolta dei rifiuti sul percorso. Ad attenderli in piazza momenti dedicati all’animazione con giochi a tema. I ragazzi saranno coinvolti in giochi incentrati sulla raccolta differenziata e sull’educazione alla riduzione, riutilizzo, riciclo e recupero dei rifiuti stessi. Per la pulizia verranno forniti i sacchetti da Geofor e i guanti da Legambiente.

L’amministrazione ringrazia i cittadini, li invita a partecipare all’iniziativa e a proseguire insieme in questo impegno per consegnare alle nuove generazioni un mondo sempre più pulito.