Prezzi delle case a Pisa: tutte le quotazioni. La mappa zona per zona

Siete alla ricerca della casa dei vostri sogni? Vorreste un appartamento in centro, per respirare l'aria della tradizione storica della città? Oppure desiderate una villetta indipendente in periferia, per poter avere autonomia e libertà di movimento? Ecco tutte le indicazioni sui prezzi, zona per zona, degli immobili sul territorio comunale (con riferimento al mese di maggio 2020).

Quotazione generale

Il prezzo medio della vendita di una casa si aggira sui 2542 euro al metro quadro. Per l'affitto invece la quotazione media è di 10.43 euro al metro quadro. A maggio 2020 per gli immobili residenziali in vendita sono stati richiesti in media 2.567 euro al metro quadro, con un aumento del 2,35% rispetto a maggio 2019 (2508 €/m²). Negli ultimi anni, il prezzo medio all'interno del comune di Pisa ha raggiunto il suo massimo nel mese di aprile 2015, con un valore di 2.740 euro al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato giugno 2019: per un immobile in vendita sono stati richiesti in media 2503 euro al metro quadro.

Prezzi al metro quadro delle zone di Pisa

Nel corso del mese di maggio 2020, il prezzo richiesto per gli immobili in vendita a Pisa è stato più alto nella zona Marina di Pisa, Tirrenia, Calambrone, con 3062 euro per metro quadro. Al contrario, il prezzo più basso è stato nella zona Ospedaletto, Coltano, Le Rene con una media di 1803 euro al metro quadro.

Nello stesso mese, il prezzo richiesto per gli immobili in affitto a Pisa è stato più alto nella zona Centro, con 11.24 euro al mese per metro quadro. Il prezzo più basso, invece, è stato nella zona Ospedaletto, Coltano, Le Rene con una media di 7.60 euro al mese per metro quadro.