Consiglio Comunale, un minuto di silenzio in memoria del farmacista Francesco Giglioni

La seduta del Consiglio Comunale di martedì 12 maggio si è aperta con un minuto di silenzio in memoria di Francesco Giglioni, il farmacista di Marina di Pisa deceduto a causa del coronavirus la scorsa settimana: si tratta del quattordicesimo professionista in tutto il Paese. Subito dopo la vicepresidente del Consiglio Comunale, Benedetta Di Gaddo, ha voluto ricordare sia la liberazione della giovane cooperante Silvia Romano che la detenzione, già da alcuni anni, in un carcere africano dell’ingegnere pisano Fulgencio Obiang Esono.

In seguito l'assessore alla Sicurezza Giovanna Bonanno ha relazionato alla seduta riguardo ai controlli effettuati dall'inizio dell'emergenza, su richiesta di Matteo Trapani, capogruppo consigliare del Pd: "I controlli sono stati oltre 14 mila da marzo e nell'ultimo week end sono stati oltre 800". Il dibattito si è poi spostato sulla mozione presentata dai consiglieri Maria Antonietta Scognamiglio e Vladimiro Basta, entrambi del Pd, sull'emergenza affitti e sulla mozione presentata dal consigliere Francesco Auletta (Diritti in Comune) riguardante la necessità di interventi urgenti per la finanza locale. Entrambe sono state respinte dal voto dei consiglieri.

Le prossime sedute del Consiglio Comunale si terranno martedì 19 Maggio e martedì 26 Maggio, probabilmente dalle 15 alle 18.30 e sempre in videoconferenza.