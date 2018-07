Gambini e il contenzioso con il Comune: "Avanti con fiducia"

Un annuncio sulla sua pagina Facebook che lascia intedere l'intenzione di andare avanti e di evitare l'esclusione dal Consiglio Comunale. "Depositato in Segreteria Generale del Comune il parere pro veritate del Prof. Mario Chiti, uno dei massimi esperti italiani ed europei di Diritto Amministrativo". A scrivere sul social biancoblu è Gianluca Gambini, consigliere comunale della Lega, che rischia l'esclusione dal Consiglio Comunale per un contenzioso ancora aperto che lo vede in causa per usucapione nei confronti dello stesso Comune di Pisa.



Al centro della disputa, come è noto, un immobile sul litorale pisano, di proprietà comunale. Un contenzioso che va avanti ormai da diversi anni e che ha già visto Gambini vincitore nei confronti del Comune in primo grado. Poi il ricorso da parte di quest'ultimo con la causa ancora pendente.

Il consigliere Gambini è intenzionato ad andare avanti e ha depositato appunto il parere sulla controversia del professor Chiti. La Lega lo appoggia: sembra infatti avere tutta l'intenzione di sceglierlo come presidente del Consiglio Comunale.