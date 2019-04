Sicurezza, aumento del numero di stranieri espulsi: "La pacchia è finita"

"La pacchia per i clandestini è finita". Il deputato pisano della Lega, Edoardo Ziello, commenta così i dati sulla sicurezza resi noti questa mattina, 9 aprile, dal questore di Pisa, Paolo Rossi. Dati che si riferiscono al territorio provinciale e che prendono in considerazione l'intervallo di tempo che va dal 1° aprile 2018 al 31 marzo 2019, confrontandoli con quelli relativi ai 12 mesi precedenti. Numeri dai quali emerge un sensibile aumento per quanto riguarda le espulsioni di stranieri irregolari che sono passate dalle 54 del periodo 2017/18 alle 253 dell 2018/2019, con un incremento del 368,51%.

"Espulsioni quintuplicate - commenta Ziello - calo dei permessi di soggiorno, aumento sensibile di persone arrestate e di Daspo dimostrano che il vento è cambiato a favore della legalità e dell'ordine pubblico. Ringraziamo la Questura di Pisa e tutte le forze dell'ordine per il lavoro quotidiano a tutela della sicurezza dei cittadini. Grazie alla Lega al Governo per i clandestini, e non solo, la pacchia è finita".