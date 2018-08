Edilizia scolastica a Cascina, Leu: "Per una volta la verità riuscirà a superare la propaganda leghista?"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Possibile che una sovraesposizione mediatica consenta così spudoratamente di dire inesattezze?

Ha dell'assurdo come Ceccardi abbia avuto il coraggio e la faccia di bronzo di dire che il 100% delle domande presentate per l'edilizia scolastica siano state accolte nel piano regionale della Toscana. Forse l'allegato B della decreto regionale n.12534 del 31/07/2018, cita un diverso comune di Cascina in Toscana? O forse la sindaca cerca di difendere a spada tratta i suoi collaboratori che hanno fatto questo errore? No anzi...ha ragione lei! Tecnicamente le domande presentate sono solo sei, la settima si considera non presentata, perché inviata fuori dai termini previsti!

Per amor di verità e per far capire alle persone: la Regione raccoglie progetti, li analizza e li approva o scarta, poi li trasmette al MIUR per accedere al finanziamento ministeriale. I termini per questi finanziamenti non saranno brevi perché dovranno essere previste le fonti del bilancio ed accesi mutui con Cassa Depositi e Prestiti o altri istituti del genere. Quindi questi soldi arriveranno tra un po' di tempo, salvo imprevisti come successo col famoso “Bando Periferie” ritirato dal governo M5S-Lega.

Questo è il classico caso in cui la toppa della sindaca è peggio del buco. Addirittura additare noi di LiberiEUguali come propugnatori di menzogne ci farebbe sorridere, se non fosse che tutte queste pantomime poi ricadono sui cittadini cascinesi in termini di minori risorse e servizi per la scuola e per tutto il territorio. Nel palazzo dovrebbero capire ormai che con la presunzione e la propaganda non si amministra il comune, lo stato in cui versa Cascina ha dell'imbarazzante. Tra iniziative spot, rotazione semestrale di assessori e dirigenti, e discriminazione spicciola i cascinesi hanno oramai capito di essere stati sedotti ed abbandonati...