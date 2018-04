Elezioni comunali, Danti: "Le primarie del centrosinistra siano occasione di partecipazione"

Sicuramente soddisfatto per il via libera alle primarie scattato nelle file del Partito Democratico dopo l'assemblea di venerdì 13 aprile Dario Danti, ex assessore nella Giunta Filippeschi e da alcune settimane tornato a far sentire la propria voce nella politica cittadina sostenendo e candidandosi alle primarie di coalizione del centrosinistra (che si terranno il 29 aprile)

"Da sempre ritengo le primarie la modalità migliore per selezionare le candidature per le elezioni amministrative e politiche. E' uno strumento che consente di motivare le persone, gli elettori e il nostro popolo. Meglio la partecipazione e l'apertura che decidere in pochi, magari sempre i soliti - sostiene Dario Danti - siamo in campo per cambiare la città, per proporre idee e persone. Domenica 29 aprile sia una grande festa della democrazia e della partecipazione e queste due settimane di campagna elettorale siano occasione di ascolto, di condivisione delle problematiche e di costruzione del programma che ci permetterà di affrontare la sfida contro le destre per impedire che questa città sia governata dalla Lega".

"Tutti insieme ce la dobbiamo fare - conclude Danti - la mia candidatura alle elezioni primarie, che confermo oggi, vuole dare un contributo all'allargamento e all'unità del centrosinistra per costruire un governo del cambiamento a partire dai bisogni dei cittadini e delle cittadine. Proviamoci insieme".